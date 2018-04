Speciale difesa: “Defense One” dedica uno speciale ai Carabinieri, “una forza dell’ordine speciale”

- La rivista specialistica statunitense “Defense One” dedica una pagina ai Carabinieri, definiti “una forza dell’ordine speciale” che oltre a investigare su reati particolarmente completi e attiva all’estero in diverse missioni internazionale. La particolarità dei Carabinieri, infatti, è che pur essendo “una forza di polizia domestica” sono all’opera “in paesi a centinaia e migliaia di chilometri da casa: Afghanistan, Kosovo, Libano e Palestina”, si legge sulla rivista. L’Arma viene definita “un insolito mix di talenti e capacità militari” in grado “di essere una risposta migliore rispetto a quelle tradizionali”. La peculiarità dei Carabinieri, infatti, è essere quella forza dell’ordine che interviene durante le operazioni antimafia o per garantire la sicurezza durante cortei e manifestazioni e, allo stesso tempo, dei “soldati addestrati” che servono sia su mandato del ministero della Difesa che di quello dell'Interno.Stefano Stefanini, ex ambasciatore dell'Italia presso la Nato ed ex consigliere per la sicurezza del presidente italiano, spiega che “il controllo del territorio nazionale è la loro responsabilità di base” e che allo stesso tempo “portano questa esperienza nelle missioni internazionali di stabilizzazione, mentre le forze armate di altri paesi sono spesso mal equipaggiate per far fronte alle tensioni e ai disordini civili”. "La loro doppia identità ha permesso ai Carabinieri di prendere parte alle missioni militari italiane all'estero sia come unità da combattimento, come unità di polizia militare, come unità di controllo della folla anti-sommossa specializzata, sia come addestratori delle forze di polizia indigene e delle unità di sicurezza in un'area di crisi", ha detto il generale Claudio Graziano, capo di Stato maggiore della difesa italiano, intervistato direttamente dall’autore dell’articolo pubblicato su “Defense One”. (Res)