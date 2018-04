Siria: metropolita Montenegro Amfilohije, attacchi sono "follia" e "vergogna" per paesi Nato (4)

- Amfilohije ha aggiunto che parte della popolazione montenegrina non condivide tale scelta. "Le persone diventate ricche dopo aver restaurato l'indipendenza del Montenegro. Ma, sfortunatamente, questo non è il Montenegro, che fu durante il regno del re Nikola I Petrovich. Questo è il Montenegro, fondato da Josip Broz Tito, il Montenegro comunista, all'interno di questi confini. L'antico Montenegro non esisteva senza Kosovo e Metochia (Metohija). Questo fu riconosciuto a livello internazionale ai tempi del re Nikola, come fu durante il regno di serbi, dei croati e degli sloveni, il Regno di Jugoslavia", ha concluso il metropolita. (Rum)