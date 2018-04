Kosovo: governo adotta piattaforma per "fase finale" dialogo con Serbia

- Il governo del Kosovo ha adottato oggi una piattaforma per la "fase finale" del dialogo con la Serbia. Presentando tale piattaforma, il premier Ramush Haradinaj ha detto che il dialogo con Belgrado "deve concludersi con il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo dalla Serbia". Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", Haradinaj ha poi spiegato che la piattaforma sarà presentata nei prossimi giorni in parlamento per l'approvazione e quindi al capo dello Stato Hashim Thaci. Il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj ha spiegato che tale documento si fonda su tre obiettivi: l'adesione alle Nazioni Unite; il reciproco riconoscimento di Kosovo e Serbia e la definizione dei rapporti di Pristina con l'Ue e la Nato. (segue) (Kop)