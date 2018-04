Serbia: premier Brnabic riceve delegazione Assemblea parlamentare Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea parlamentare Nato ha dichiarato, sempre secondo la nota, che la Serbia e la Nato sono legate da un interesse comune rappresentato dalla tutela della pace e della stabilità nella regione dei Balcani occidentali. Brnabic ha dichiarato che la presenza della missione Nato Kfor in Kosovo è di straordinaria importanza per la Serbia, in particolare dopo il recente episodio riguardante l'arresto del direttore serbo per il Kosovo, Marko Djuric, da parte delle forze speciali della polizia kosovara. I rappresentanti della delegazione dell'Assemblea parlamentare Nato hanno detto alla premier di comprendere quanto il Kosovo rappresenti una questione sensibile per la Serbia e hanno sottolineato l'importanza di proseguire nella ricerca di una soluzione a lungo termine e sostenibile. (segue) (Seb)