Albania-Italia: presidente Meta conferisce a D'Alema onorificenza Madre Teresa, "per contributo a sostegno degli albanesi"

- Una delle massime onorificenze dello Stato albanese, la medaglia "Madre Teresa", è stata conferita oggi dal presidente della Repubblica Ilir Meta all'ex premier italiano Massimo D'Alema, "per il suo contributo a sostegno dell'Albania, del Kosovo e degli albanesi in generale, nel loro percorso verso la libertà e l'Unione europea". Nell'apposita cerimonia alla presidenza della Repubblica albanese, hanno preso parte oggi oltre al premier Edi Rama, al ministro degli Esteri Ditmir Bushati anche numerosi membri del parlamento di Tirana. Meta ha messo in evidenza il contributo di D'Alema "per il rafforzamento dei legami d'amicizia fra l'Albania e l'Italia". (segue) (Alt)