Speciale difesa: Kosovo, secondo stampa locale entro il 30 aprile bozza di legge per creazione Esercito

- Il ministero per le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) presenterà entro il 30 aprile al governo di Pristina la bozza di legge sulla creazione di un Esercito. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", la mossa è volta superare il "veto serbo" in quanto un eventuale creazione dell'Esercito tramite l'adozione di modifiche costituzionali sarebbe impossibile data l'opposizione della Lista serba. Il governo kosovaro, riferisce l'emittente "Rtk", sta intanto intensificando l'attività di cooperazione con i suoi partner internazionali, al fine di rendere possibile la creazione dell'Esercito. Il comandante delle Ksf Rrahman Rama ha dichiarato oggi, in un'intervista al quotidiano "Epoka e Re", che il Kosovo come tutti gli altri paesi "ha il diritto di avere un proprio Esercito".Il Kosovo avrà presto un Esercito regolare, ha rimarcato nei giorni scorsi il ministro degli Esteri di Pristina Behgjet Pacolli. Secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk", Pacolli ha avuto un incontro con alcuni componenti delle Forze di sicurezza kosovare annunciando che "molto presto" ci sarà la trasformazione di questa istituzione in un Esercito regolare. Il governo del Kosovo intende presentare una bozza di legge sulla trasformazione delle Forze di sicurezza (Ksf) in un Esercito regolare entro la fine di aprile. Fonti citate dal quotidiano "Koha" aggiungono che il governo di Pristina intende presentare la bozza di legge secondo tali tempistiche nonostante gli inviti della comunità internazionale per procedere tramite modifiche costituzionali. Il viceministro per le Forze di sicurezza di Pristina, Burim Ramadani, ha spiegato nei giorni scorsi che il governo punta a intensificare l'agenda per la creazione dell'Esercito ma anche la collaborazione con i partner internazionali. Il viceministro kosovaro non ha precisato se la prospettiva dell'adozione della bozza di legge senza i cambiamenti costituzionali richiesti sia un cambio di linea del governo dettato dall'abbandono della coalizione da parte della Lista serba.Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha dichiarato nelle scorse settimane che la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non prevede la creazione di un Esercito del Kosovo. “La sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non porterà a una decisione sul cosiddetto esercito del Kosovo, perché non è previsto nella risoluzione 1244 o in nessun altro documento”, ha detto Dacic citato dalla stampa serba. Secondo il capo della diplomazia di Belgrado, la Serbia non accetterebbe mai una simile decisione e i deputati serbi del Kosovo voterebbero contro. La Serbia, ha aggiunto Dacic, intende risolvere i problemi prima di tutto per il proprio interesse, per questo propone una soluzione finale per il Kosovo. Nei giorni scorsi anche il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva dichiarato che nessun atto del diritto internazionale prevede la formazione di un esercito regolare in Kosovo.In una conferenza stampa congiunta tenuta a Belgrado, Vucic ha invitato "le persone nell'Ue, negli Usa, tutti (...) a mostrarmi un solo documento sulla base del quale vengono formate delle forze armate in Kosovo" e che trovi sostegno nel diritto internazionale. "Non esiste e non lo può inventare nessuno, né all'interno degli Stati Uniti, né nell'Unione europea. In linea con l'accordo tecnico-militare di Kumanovo, non possono esistere alcune forze armate in Kosovo, solo la Kfor (missione Nato in Kosovo) può esistere", ha detto Vucic in riferimento all'accordo firmato dallo stato maggiore della Repubblica federale di Jugoslavia e la Nato il 9 giugno 1999. Riguardo alla Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite, ha aggiunto Vucic, "anch'essa non prevede delle forze armate della componente albanese". (Kop)