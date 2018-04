Siria: metropolita Montenegro Amfilohije, attacchi sono "follia" e "vergogna" per paesi Nato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il metropolita la Nato, "creata come resistenza al Patto di Varsavia, è diventata un'organizzazione militarista che cerca di controllare i destini del mondo. Che 'nel nome' della democrazia e dei diritti umani ha cominciato a bombardare il nostro Stato di Jugoslavia, poi la Serbia e il Montenegro. Centinaia e migliaia di persone sono state ferite, e distrutti ponti, ospedali, centri statali e spirituali. Molte persone sono morte, specialmente in Kosovo e Metochia (Metohija)", ha aggiunto Amfilohije. Secondo il quale le autorità del Montenegro sarebbero interessate all'adesione all'Alleanza atlantica per "interessi personali". "Non si tratta dell'interesse del Montenegro. Una volta hanno cercato aiuto dalla Russia, e la Russia li ha aiutati per l'indipendenza. Ora la rifiutano e impongono sanzioni contro Mosca", ha dichiarato il vescovo metropolita. (segue) (Rum)