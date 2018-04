Energia: politica Usa su trivellazioni offshore al centro delle critiche dell’industria

- Gli Stati Uniti non possono rimanere competitivi nelle trivellazioni di petrolio e gas offshore senza incentivi come l’abbassamento delle royalty. Lo riferiscono media statunitensi, precisando che contro le richieste dell’industria, il segretario agli Interni Ryan Zinke ha detto ieri che il governo non ridurrà le royalty dal 18,75 al 12,5 per cento come chiesto. Prima dell’asta di marzo che metteva all’incanto oltre 77 milioni di acri di acque federali per trivellazioni offshore in Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi e Texas, il presidente dell’Associazione nazionale delle industrie dell’oceano, Randall Luthi, aveva dichiarato che incentivi sulle royalty sarebbero state un importante strumento di stimolo. A questo si aggiungono le rimostranze dell’Associazione degli oleodotti che invita l’amministrazione del presidente Donald Trump ad usare cautela nell’imporre dazi su acciaio e alluminio che aumenterebbero i costi della costruzione degli oleodotti, come il Keystone, portando alla riduzione dei posti di lavoro. (Res)