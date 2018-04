Speciale difesa: Nato-Turchia, Stoltenberg elogia "ruolo fondamentale" di Ankara nell'Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato assegna un “grande valore” al “ruolo fondamentale” svolto dalla Turchia nell’Alleanza atlantica e il paese contribuisce “in diversi modi alla sicurezza condivisa” dall’Organizzazione del Patto atlantico. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, che ha incontrato ieri ad Ankara. La Turchia, ha detto Stoltenberg, “svolge un ruolo fondamentale per l’Alleanza e vi ringrazio per i vostri molti contributi (…) essenziali per le operazioni della Nato e per la lotta al terrorismo”.Stoltenberg ha poi dichiarato che la Turchia “contribuisce a costruire stabilità” in regioni fuori dal perimetro geografico della Nato. In particolare, Ankara gioca “un ruolo di guida in Afghanistan”, dispiegando “centinaia di militari” nella missione “Resolute Support” della Nato e operando per la formazione dell’esercito e delle forze di sicurezza afghani. Inoltre, la Turchia partecipa alla missione della Nato in Kosovo e alle attività di addestramento delle forze di sicurezza irachene. Ciò considerato, ha sottolineato Stoltenberg, la Turchia “fa molto per la nostra Alleanza, sebbene affronti serie minacce alla sua sicurezza”. A tal riguardo, il segretario generale della Nato ha affermato che “nessun altro alleato ha sofferto tanti attacchi terroristici quanto la Turchia”. Il paese è “l’alleato più esposto all’instabilità della regione”, ha detto Stoltenberg.Pur impegnata su vari fronti e minacciata nella propria sicurezza, la Turchia, ha ricordato il segretario generale della Nato, ospita “più di 3,5 milioni di rifugiati” siriani. “Tuttavia, non siete soli, la Nato è con voi in solidarietà”, ha affermato Stoltenberg rivolgendosi a Cavusolgu. L’articolo 5 del Patto atlantico, come “garanzia di sicurezza”, è “al centro dell’Alleanza: uno per tutti, tutti per uno”. Le dichiarazioni di Stoltenberg assumono particolare rilevanza alla luce del recente peggioramento dei rapporti tra Nato e Turchia. Membro dell'Alleanza atlantica dal 1952, negli ultimi anni, la Turchia è stata fonte di preoccupazione per la Nato. L'organizzazione del Patto atlantico guarda, infatti, con preoccupazione all'avvicinamento tra Turchia e Russia e alle mosse di Ankara in grado di urtare gli interessi della Nato e dei suoi Stati membri. (Tua)