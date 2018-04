Serbia: Commissione Ue, bene impegno per normalizzazione relazioni con Pristina (2)

- Per la prima volta, sottolinea Bruxelles, una donna (Ana Brnabic) è stata eletta primo ministro. Il parlamento, secondo la Commissione, continua a non esercitare una supervisione efficace sull'esecutivo. È inoltre necessario migliorare la trasparenza, l'inclusività e la qualità della legislazione e migliorare il dialogo tra le parti. Secondo Bruxelles, la Serbia è moderatamente preparata nel settore della riforma della pubblica amministrazione, che però va professionalizzata e de-politicizzata, in particolare per quanto riguarda le posizioni dirigenziali. Sul versante del sistema giudiziario, sono stati compiuti alcuni progressi. (segue) (Beb)