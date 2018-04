Serbia: Commissione Ue, bene impegno per normalizzazione relazioni con Pristina (3)

- Sono state adottate regole migliori per valutare le prestazioni professionali di giudici e pubblici ministeri. Tuttavia la possibilità dell'influenza politica sul potere giudiziario rimane motivo di preoccupazione. Sulla lotta alla corruzione sono stati compiuti alcuni progressi, in particolare nell'adozione di emendamenti al codice penale nella sezione sui reati economici, sulla legge sull'organizzazione delle autorità statali nel campo della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e al terrorismo. Tuttavia, vi è un serio ritardo nell'adottare la nuova legge sull'Agenzia anti-corruzione. Se il quadro giuridico e istituzionale sui diritti fondamentali va bene, non è stato fatto nessun progresso sulla libertà di espressione, una questione di crescente preoccupazione. La Serbia nel complesso è rimasta costruttivamente impegnata nelle relazioni bilaterali con altri paesi dell'allargamento e con gli Stati membri dell'Ue vicini, e un attivo partecipante alla cooperazione regionale. (Beb)