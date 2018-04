Kosovo: Mogherini, fatti progressi ma serve accordo su Associazione comuni con Serbia (2)

- La nuova coalizione di governo in Kosovo ha avuto un successo limitato nel portare avanti le riforme connesse al percorso verso l'Ue e nel costruire un consenso su questioni strategiche essenziali per Pristina: è quanto emerge nel rapporto sull'allargamento adottato oggi dalla Commissione europea. La frammentazione e la polarizzazione politica hanno influenzato negativamente il ruolo del parlamento e hanno influito sull'efficacia del governo, osserva Bruxelles, sottolineando inoltre azioni inaccettabili da parte di un certo numero di deputati, come il lancio di gas lacrimogeni in aula per interrompere i procedimenti parlamentari. La ratifica dell'accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro, nel marzo 2018, ha rappresentato un importante passo avanti, sottolinea Bruxelles. In relazione alle elezioni parlamentari e municipali che si sono svolte nel 2017, ben gestite nella maggior parte delle aree del paese, Bruxelles ricorda che hanno sollevato preoccupazione le intimidazioni all'interno di molte comunità serbe del Kosovo, rivolte in particolare ai candidati non appartenenti alla Lista serba (Srpska lista). (segue) (Kop)