Kosovo: Mogherini, fatti progressi ma serve accordo su Associazione comuni con Serbia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul versante della sicurezza, il rapporto sottolinea che sono stati compiuti alcuni progressi nella lotta contro il terrorismo, anche attraverso misure per combattere l'estremismo violento e la radicalizzazione, e per impedire ai cittadini di aderire ai conflitti all'estero. Le autorità del Kosovo devono essere più efficaci nei loro sforzi per combattere il riciclaggio di denaro, anche allineando agli standard Ue e alle norme internazionali la sua legislazione. Per quanto riguarda la libertà di espressione, Bruxelles sottolinea che continuano le minacce e gli attacchi contro i giornalisti. Il Parlamento ha mostrato un impegno limitato a trovare una soluzione per il finanziamento dell'emittente pubblica, lasciandola vulnerabile alle pressioni politiche. (Kop)