Difesa: protocollo d'intesa tra ministero e Società Dante Alighieri per diffusione lingua e cultura italiana (3)

- Le esperienze della Dante in questo senso sono solide: il Comitato di Tripoli di Siria (Libano) è da anni impegnato con i nostri militari in azioni di formazione linguistica per i contingenti di pace Unifil con le Forze armate Libanesi. Anche il comitato di Amman, in collaborazione con l’ufficio della Difesa presso l’ambasciata d’Italia in Giordania, realizza corsi di italiano per ufficiali delle Forze armate giordane, pur non essendo presente in Kosovo con una sede, su richiesta dell’esercito italiano presente in loco, la Società Dante Alighieri ha inviato alcune centinaia di libri che hanno contribuito alla formazione di una biblioteca italiana nella città di Peja. (Com)