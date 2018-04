Kosovo: Mogherini, fatti progressi ma serve accordo su Associazione comuni con Serbia

- Il Kosovo ha fatto progressi in molti campi ma rimane molto da fare per completare i criteri richiesti da Bruxelles nell'ottica di integrazione europea. Lo ha detto ieri l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini, alla presentazione del rapporto della Commissione europea sull'allargamento e l'avvio dei negoziati di adesione per i paesi dei Balcani occidentali. Secondo quanto riporta il quotidiano kosovaro "Zeri", Mogherini ha richiamato le autorità di Pristina ad adempiere agli impegni presi, tra i quali la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, l'accordo per l'Associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo. Inoltre l'Alto rappresentante ha valutato positivamente i lavori per la stesura dello statuto per l'Associazione dei comuni. che il governo di Pristina sta portando avanti. (segue) (Kop)