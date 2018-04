Fyrom-Kosovo: premier Haradinaj oggi in visita a Skopje, incontro con omologo Zaev

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, si trova oggi a Skopje per incontrare il suo omologo macedone Zoran Zaev, e prendere parte al primo vertice digitale dei Balcani occidentali, in programma oggi e domani a Skopje, secondo quanto riportato dal portale d'informazione kosovara "Gazeta Express". Incontro a cui parteciperà anche l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini, e il commissario Ue per l'Allargamento Johannes Hahn. Un portavoce dell'ufficio di Haradinaj ha confermato all'emittente televisiva "Klan Kosova" che Haradinaj dovrebbe incontrare anche Mogherini e Hahn. Il vertice riunirà rappresentanti di governi, imprese, organizzazioni regionali, organizzazioni della società civile, università e giovani con l'obiettivo di creare una piattaforma digitale per lo scambio di idee e proposte.(Kop)