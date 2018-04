Fyrom-Kosovo: incontro premier Zaev-Haradinaj, cooperazione tra Skopje e Pristina esempio per Balcani

- Le eccellenti relazioni tra Kosovo ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) sono un esempio di buona cooperazione nei Balcani. Lo ha detto il premier kosovaro Ramush Haradinaj incontrando oggi l'omologo macedone Zoran Zaev, a Skopje a margine del primo summit digitale dei Balcani occidentali. Secondo quanto scrive il portale d'informazione "Independent Balkans News Agency", Haradinaj ha definito "la Macedonia un partner eccellente per il Kosovo", che ha fatto "molto per includere la minoranza albanese". Secondo i due capi di governo, le infrastrutture, l'abolizione delle tariffe roaming e altri accordi commerciali, rappresentano il motore della cooperazione bilaterale e regionale. In questo senso, Zaev ha ricordato che presto si terrà una riunione governativa congiunta degli esecutivi di Skopje e Pristina. (segue) (Mas)