Bulgaria: il 4 maggio a Ruse riunione informale con presidenti Austria e Romania (4)

- La partecipazione del Kosovo al prossimo summit Ue-Balcani, in programma Sofia il 16 e 17 maggio, è stato uno dei temi centrali della visita di ieri a Pristina da parte del premier bulgaro Bojko Borisov. Lo ha confermato lo stesso Borisov parlando alla stampa, aggiungendo di aver invitato il presidente Hashim Thaci a partecipare al vertice di maggio organizzato dalla presidenza di turno bulgara del Consiglio Ue. "Il Kosovo sarà rappresentato, dal momento che è riconosciuto da oltre 100 paesi, mentre troveremo una soluzione anche per coloro che non l'hanno riconosciuto", ha assicurato Borisov in riferimento al mancato riconoscimento dell'indipendenza di Pristina anche da parte di cinque paesi Ue, tra i quali la Spagna, che hanno minacciato di non partecipare al summit proprio per la questione relativa alla presenza dei leader kosovari a Sofia. (segue) (Bus)