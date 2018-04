Balcani: Mogherini, paesi regione fanno parte del futuro dell'Ue

- I Balcani occidentali "sono Europa e faranno parte del futuro dell'Ue": lo afferma l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, parlando oggi in conferenza stampa a Strasburgo dopo l'adozione del rapporto annuale sull'allargamento. "Abbiamo rafforzato il nostro impegno con la regione – ha sottolineato Mogherini – attraverso la strategia sui Balcani occidentali, con la visita importante del presidente (Jean-Claude) Juncker nella regione, e stiamo preparando il vertice Ue-Balcani a Sofia con la presidenza bulgara" a Sofia. "Il nostro impegno – ha assicurato – è chiaro e inequivocabile". Mogherini ha sottolineato che negli ultimi anni i paesi della regione hanno realizzato riforme "molto importanti" e hanno "modernizzato la loro economia". "Dei sei partner dei Balcani occidentali – ha affermato Mogherini – Montenegro e Serbia sono progrediti bene nei negoziati. Oggi la Commissione raccomanda che il Consiglio decida di aprire i negoziati di adesione con l'Albania e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia". Mogherini ha inoltre annunciato che si è al lavoro su un parere sulla Bosnia-Erzegovina. Mentre, per quanto riguarda il Kosovo, si lavora per "ulteriori progressi sulla base dell'accordo di stabilizzazione e associazione".(Beb)