Difesa: “Defense One” dedica uno speciale ai Carabinieri, “una forza dell’ordine speciale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivista specialistica statunitense “Defense One” dedica una pagina ai Carabinieri, definiti “una forza dell’ordine speciale” che oltre a investigare su reati particolarmente completi e attiva all’estero in diverse missioni internazionale. La particolarità dei Carabinieri, infatti, è che pur essendo “una forza di polizia domestica” sono all’opera “in paesi a centinaia e migliaia di chilometri da casa: Afghanistan, Kosovo, Libano e Palestina”, si legge sulla rivista. L’Arma viene definita “un insolito mix di talenti e capacità militari” in grado “di essere una risposta migliore rispetto a quelle tradizionali”. La peculiarità dei Carabinieri, infatti, è essere quella forza dell’ordine che interviene durante le operazioni antimafia o per garantire la sicurezza durante cortei e manifestazioni e, allo stesso tempo, dei “soldati addestrati” che servono sia su mandato del ministero della Difesa che di quello dell'Interno. (segue) (Res)