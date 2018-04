Kosovo: partito Ldk chiede istituzione commissione d'inchiesta su spese presidenza e governo

- Il gruppo parlamentare del maggiore partito di opposizione a Pristina, Lega democratica del Kosovo (Ldk), ha presentato una richiesta per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese non autorizzate della presidenza della repubblica e del governo. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", la commissione dovrebbe indagare in particolare sull'impiego di queste spese non autorizzate per attività di lobbying. L'Ldk è riuscito a raccogliere le 40 firme necessarie per richiedere l'istituzione della commissione parlamentare. Tale commissione, ha annunciato il partito di opposizione, indagherà sui fondi dal bilancio statale dedicati ad attività di lobbying dal 2010 ad oggi.(Kop)