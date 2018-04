Ue-Balcani: rapporto allargamento, Commissione dà via libera a negoziati adesione con Tirana e Skopje (7)

- Per quanto riguarda la Bosnia, si sottolinea tra l'altro che il quadro elettorale rimane da modificare urgentemente al fine di garantire l'organizzazione adeguata delle elezioni di ottobre 2018, mentre per quanto riguarda il Kosovo si osserva che la nuova coalizione di governo ha avuto un successo limitato nel portare avanti le riforme connesse al percorso verso l'Ue e nel costruire un consenso su questioni strategiche essenziali per Pristina. C'è poi la Turchia. La Commissione sottolinea l'ulteriore allontanamento dall'Ue. La Turchia "continua ad allontanarsi a grandi passi" dall'Unione europea, ha affermato oggi il commissario Ue per la Politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento, Johannes Hahn, presentando il rapporto in conferenza stampa. La Commissione europea, ha ricordato Hahn, ha richiamato più volte la Turchia "a invertire questa tendenza negativa". I rilievi mossi dall'Ue nei confronti della Turchia nel rapporto odierno riguardano principalmente lo stato di emergenza, proclamato dal governo turco a seguito del tentativo di golpe nel 2016. La misura di necessità è stata più volte prorogata. (Beb)