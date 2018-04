Kosovo: premier Haradinaj, rapporto Commissione Ue è il più positivo di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le osservazioni sul Kosovo, contenute nel rapporto della Commissione europea sull'allargamento, conferma i progressi fatti dal Kosovo ed è il più positivo di sempre. Lo ha affermato il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj in un posto su Facebook, ripreso dall'emittente nazionale "Rtk", commentando le conclusioni del rapporto pubblicato ieri dall'esecutivo europeo. "Il governo del Kosovo ha analizzato il rapporto della Commissione europea e ha affermato che è un indicatore del fatto che il Kosovo deve lavorare molto prima di poter aderire pienamente all'Ue, ma anche i grandi progressi compiuti nell'ultimo anno", ha osservato il premier kosovaro. Secondo Haradinaj, il rapporto della Commissione è il più positivo che il Kosovo abbia mai avuto negli ultimi anni. "Il Kosovo non ha alcun dubbio sul suo cammino verso l'Ue, nonostante il fatto che l'Unione sia divisa sull'integrazione del Kosovo nella famiglia europea, i progressi riconosciuti nel rapporto dimostrano chiaramente che tutti i criteri di liberalizzazione dei visti sono stati rispettati", ha aggiunto Haradinaj sottolineando che il proprio paese si aspetta che l'Ue riconosca questo sviluppo e dia il via libera alla liberalizzazione dei visti il più rapidamente possibile.(Kop)