Bulgaria: il 4 maggio a Ruse riunione informale con presidenti Austria e Romania (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borisov ha invitato Kosovo e Serbia al dialogo in quanto "l'Ue non accetta al suo interno paesi che hanno questioni in sospeso". "Non c'è alternativa, siete obbligati a risolvere i vostri problemi con la Serbia", ha aggiunto il premier bulgaro. Il presidente Thaci, da parte sua, ha elogiato il percorso del Kosovo per l'attuazione delle riforme e ha definito la Bulgaria un "modello" nella regione. "Il processo di liberalizzazione dei visti è in corso", ha dichiarato Thaci rimarcando che Pristina ha centrato 95 criteri preliminari e, con la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro, "la liberalizzazione dei visti avverrà entro l'anno". Secondo il presidente kosovaro, la Bulgaria "ha offerto dei consigli di grande valore" e ha avuto un approccio "equilibrato" verso la regione balcanica durante la sua presidenza di turno. (Bus)