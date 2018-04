Kosovo-Germania: colloquio telefonico tra presidente Thaci e cancelliere Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha avuto oggi una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Angela Merkel. L'emittente "Rtk" riferisce che Thaci e Merkel hanno discusso sul rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Pristina e Berlino e sulla necessità di continuare il dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo. Il presidente kosovaro ha ribadito l'impegno del suo paese per l'attuazione di tutti gli accordi raggiunti fino ad ora e anche per siglare un accordo "legalmente vincolante" tra Pristina e Belgrado. Secondo la stampa locale, Merkel ha elogiato il ruolo costruttivo del Kosovo nel processo di dialogo con la Serbia e ha rimarcato la necessità di impegnarsi sull'istituzione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba. (segue) (Kop)