Kosovo: parlamento approva creazione commissione d'inchiesta su caso estradizione cittadini turchi

- L'Assemblea nazionale di Pristina ha approvato l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per chiarire la vicenda dell'arresto e dell'estradizione dal Kosovo dei sei cittadini turchi. Come annuncia il portale d'informazione "Gazeta Express", l'istituzione di questo ente è stata approvata con il voto favorevole di 66 deputati. I parlamentari del movimento Vetevendosje e dell'altro partito di opposizione, Lega democratica del Kosovo (Ldk), hanno abbandonato l'aula in segno di protesta. L'intenzione di creare una commissione ad hoc per chiarire i fatti dello scorso 29 marzo era stata avanzata nei giorni scorsi a Pristina nel corso della sessione d'emergenza del parlamento kosovaro. Nei giorni scorsi i deputati in aula hanno accusato il presidente Hashim Thaci e il premier Ramush Haradinaj per le mancanze nella gestione del caso dell'arresto dei cittadini turchi. I deputati di etnia albanese hanno sottolineato le violazioni dei diritti umani subite dai cittadini estradati dal Kosovo alla Turchia, mentre alcuni deputati turchi del parlamento di Pristina hanno sostenuto la tesi della necessità dell'estradizione immediata dei sei connazionali accusati di essere legati al movimento Feto dell'ex imam Fetullah Gulen. (segue) (Kop)