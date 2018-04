Speciale energia: Kosovo-Bulgaria, premier Borisov assicura Thaci e Haradinaj su presenza Pristina a vertice Ue di Sofia

- Le prospettive della regione balcanica nell'ottica dell’integrazione europea, la necessità di normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado, e la partecipazione del Kosovo al prossimo vertice Ue di maggio, dedicato al tema dei Balcani occidentali e in programma nella capitale bulgara. Questi i temi affrontati dal premier bulgaro Bojko Borisov durante la visita di ieri a Pristina, nel corso della quale ha incontrato il presidente e l'omologo kosovari, rispettivamente Hashim Tachi e Ramush Haradinaj. Un passaggio atteso in Kosovo, che si inscrive nel tour che il primo ministro di Sofia ha compiuto negli ultimi giorni nei Balcani, e in particolare soffermandosi sulle relazioni tra la Serbia e il Kosovo, ponendosi come "garante" e "ago della bilancia" su alcune questione regionali.Nell’ambito della presidenza di turno bulgara del Consiglio Ue, Borisov ha sottolineato la necessità di una generale “normalizzazione” della regione a favore dell’ingresso nell’Ue e di possibili nuovi investimenti infrastrutturali ed energetici. La chiave di volta, secondo Borisov, è “l’allineamento” dei paesi della regione ai criteri richiesti da Bruxelles per l’adesione all’Unione, presentando sempre di più i Balcani occidentali come un’area il più possibile meno conflittuale, e quindi più presentabile, per maggiori opportunità in termini infrastrutturali e di progetti di coesione territoriale che potrebbero essere finanziati dall’Ue.Miglioramenti che devono partire dalle relazioni tra Belgrado e Pristina, condizione richiesta sempre da Bruxelles per la completa liberalizzazione dei visti in Ue ai cittadini kosovari, sino a raggiungere un equilibrio, seppure delicato, ma globale, nei Balcani occidentali in vista anche del prossimo vertice Ue in programma il 17 maggio a Sofia e dedicato proprio ai paesi aspiranti all'ingresso in Ue. In questo senso la presenza del Kosovo all’incontro dei capi di governo e di Stato è stata al centro dei colloqui di Borisov con la controparte kosovara e con lo stesso capo di Stato di Pristina. L'Unione europea rischia di presentarsi divisa all’appuntamento di maggio, dato che i cinque paesi dell'Ue che non riconoscono il Kosovo (Cipro, Grecia, Slovacchia, Romania, Spagna) hanno reso noto nei giorni scorsi che non intendono prenderne parte a causa della presenza dei rappresentanti kosovari (probabile la presenza del primo ministro Haradinaj).In questa direzione si è mosso il premier bulgaro assicurando la partecipazione del Kosovo al summit Ue-Balcani, durante il colloquio con Thaci, invitando quest'utlimo a prenderne parte. "Il Kosovo sarà rappresentato, dal momento che è riconosciuto da oltre 100 paesi, mentre troveremo una soluzione anche per coloro che non l'hanno riconosciuto", ha assicurato Borisov in riferimento al mancato riconoscimento dell'indipendenza di Pristina anche da parte di cinque paesi Ue. Sui rapporti Belgrado-Pristina, Borisov ha chiarito che “l'Ue non accetta al suo interno paesi che hanno questioni in sospeso, per cui non c'è alternativa, siete obbligati a risolvere i vostri problemi con la Serbia", ha aggiunto il premier bulgaro. Il presidente Thaci, da parte sua, ha elogiato il percorso del Kosovo per l'attuazione delle riforme e ha definito la Bulgaria un "modello" nella regione. "Il processo di liberalizzazione dei visti è in corso", ha dichiarato Thaci rimarcando che Pristina ha centrato 95 criteri preliminari e, con la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro, "la liberalizzazione dei visti avverrà entro l'anno".Del resto, ha voluto sottolineare Borisov durante la sua permanenza nella capitale kosovara, “l'egoismo può portare a gravi conseguenze per tutti i paesi della regione”, ha affermato al termine dell’incontro con Thaci, ricordando anche di aver discusso dei programmi strategici dei Corridoi paneuropei 8 e 10, cruciali anche per connettere Bulgaria e Kosovo. Thaci ha quindi insignito Borisov dell'Ordine per l'indipendenza, in occasione del decimo anniversario della dichiarazione d'indipendenza di Pristina. "Sappiamo che i bulgari ci daranno il benvenuto ovunque e sentiamo lo spirito bulgaro ovunque", ha osservato il presidente kosovaro. "Abbiamo convenuto sul fatto che i progetti per le connessioni infrastrutturali e digitali tra i sei paesi dei Balcani e l'Ue accelereranno lo sviluppo dei nostri paesi", ha quindi ribadito Borisov.Nel corso dell’incontro con l’omologo kosovaro, il premier di Sofia ha sottolineato di fare affidamento sui “colleghi” della regione per il positivo prosieguo del dialogo tra Serbia e Kosovo ma ha anche aperto al tema della cooperazione economica e del comune percorso nell'Unione europea, tra Sofia e Pristina. Haradinaj ha richiesto il sostegno della Bulgaria nel percorso di integrazione del Kosovo nelle istituzioni euro-atlantiche. "Il Kosovo ha bisogno dei suoi amici per ottenere la liberalizzazione dei visti e l'adesione all'Ue, così dalla Bulgaria ci aspettiamo il sostegno in questo senso”, ha dichiarato il premier kosovaro, a cui Borisov ha ribadito la volontà nello sviluppare la cooperazione economica e politica con il Kosovo, anche in funzione di possibili investimenti bulgari nel paese. Borisov ha infine inviato l'omologo kosovaro a ricambiare la visita in Bulgaria nel prossimo futuro. (Kop)