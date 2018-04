Kosovo-Serbia: stampa locale, ancora lontana creazione associazione comuni a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbe scadere il 20 aprile l'ultimatum rivolto dalla Lista serba alle istituzioni di Pristina sull'istituzione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo. Lo sottolinea oggi il quotidiano "Zeri", notando che, anche se mancano solo tre giorni alla scadenza, non è stato ancora presentato un piano preciso da parte della Lista serba sulla redazione dello Statuto dell'associazione, come i serbi kosovari hanno minacciato di fare se non provvederanno le istituzioni kosovare. Secondo quanto affermato dal leader della Lista serba Goran Rakic, non sarà accettabile un'associazione dei comuni a maggioranza serba che non abbia "poteri esecutivi". Tale posizione, secondo fonti della stampa serba, non sarebbe condivisa dalla Nato. "Riteniamo che la formalizzazione dell'associazione dei comuni serbi in conformità con la Costituzione della Repubblica del Kosovo sia una questione di mesi", ha assicurato dall'altra parte Avni Arifi, capo negoziatore della delegazione di Pristina a Bruxelles. (segue) (Kop)