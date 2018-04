Kosovo-Germania: colloquio telefonico tra presidente Thaci e cancelliere Merkel (6)

- La Serbia farà "di tutto" per evitare nuovi conflitti nella regione dei Balcani occidentali, ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic dopo l'incontro a Berlino con il cancelliere tedesco Angela Merkel. "Faremo tutto il possibile affinché si evitino le tensioni e qualunque tipo di destabilizzazione", ha detto Vucic aggiungendo che per Belgrado "è importante" ascoltare le posizioni del cancelliere Merkel. "Il cammino europeo è di vitale importanza per noi e dovremo prendere numerose decisioni difficili se vogliamo l'adesione Ue. Se questa sarà nel 2025 o in un qualche altro momento, questo dipende da noi e dall'attuazione delle riforme, ma anche da altri fattori nella regione". Vucic ha poi ringraziato la Merkel per la grande attenzione che dedica alla Serbia e alla regione, osservando che la Germania è per la Serbia il partner più importante. (segue) (Kop)