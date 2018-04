Kosovo: premier Haradinaj, nostra politica estera è guidata dagli Usa

- Il Kosovo non ha una vera e propria politica estera e appartiene al gruppo di paesi gestiti dagli Stati Uniti. Lo ha affermato il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa macedone "Mia". "Siamo parte dell'Europa e stiamo cooperando con Bruxelles e Berlino. Comunque, quando si tratta di politica estera, siamo parte del club gestito dagli Stati Uniti. Non è un problema ammetterlo", ha dichiarato il premier kosovaro. Secondo Haradinaj, nonostante Pristina sia parte del "club" di paesi che ha mediato a Bruxelles l'accordo sulla normalizzazione dei rapporti con Belgrado, è necessario istituire l'associazione dei comuni a maggioranza serba innanzitutto in base alla Costituzione kosovara. (Kop)