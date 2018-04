Kosovo-Germania: colloquio telefonico tra presidente Thaci e cancelliere Merkel (7)

- "La Germania è per la Serbia è il partner più importante e il paese più significativo in Ue", ha detto il capo dello stato serbo in una conferenza stampa congiunta con la Merkel al termine del loro incontro. A proposito dei rapporti bilaterali, Vucic ha osservato che sono stati compiuti dei grandi passi in avanti, a cominciare dallo scambio commerciale che l'anno scorso ha raggiunto i 4,343 miliardi di euro e che quest'anno è aumentato già nei primi due mesi del 12,6 per cento. Il presidente ha aggiunto che ci si può attendere entro la fine del 2018 "di raggiungere i 5 miliardi di euro". La Serbia è un paese chiave per la regione dei Balcani occidentali con cui la Germania collabora intensamente: lo ha detto il cancelliere tedesco Angel Merkel nella stessa conferenza stampa dopo l'incontro a Berlino con il presidente serbo Aleksandar Vucic. (segue) (Kop)