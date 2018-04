Kosovo-Bulgaria: premier Haradinaj riceve omologo Borisov, Pristina conta su Sofia per adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione economica e il comune percorso nell'Unione europea uniscono Kosovo e Bulgaria. E' quanto affermato dal premier kosovaro Ramush Haradinaj, il quale ha incontrato oggi a Pristina l'omologo bulgaro Bojko Borisov in visita ufficiale. Secondo il portale "Gazeta Express", Haradinaj ha richiesto il sostegno della Bulgaria nel percorso di integrazione del Kosovo nell'Ue e per diventare un paese membro delle organizzazioni internazionali. "Il Kosovo ha bisogno dei suoi amici per ottenere la liberalizzazione dei visti e l'adesione all'Ue - ha detto Haradinaj -. La Bulgaria è uno dei paesi amici da cui ci aspettiamo il sostegno in questo processo. Il Kosovo rimarrà sempre aperto ad un approfondimento della cooperazione economica e politica con la Bulgaria". Borisov, da parte sua, ha evidenziato che Sofia non ha questioni aperte con Pristina e che gli imprenditori bulgari sono interessati agli investimenti in Kosovo. Il premier bulgaro ha infine invitato l'omologo kosovaro in visita a Sofia. (Kop)