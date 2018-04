Balcani: eurodeputato Kukan, Kosovo e Bosnia non devono attendersi rapporto positivo da Ue

- Il Kosovo è uno dei paesi dei Balcani occidentali che non dovrebbe attendersi un rapporto positivo da parte della Commissione europea. Questa l'opinione dell'europarlamentare Eduard Kukan, presidente del comitato per la cooperazione con i Balcani. L'emittente "Rtk" riferisce che Kukan ha individuato negli scarsi progressi sullo Stato di diritto e verso lo sviluppo economico alcuni dei maggiori problemi che impediscono a Pristina di attendere un rapporto positivo domani. Anche nell'assenza di passi avanti sulla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado sarebbe un fattore che ostacola un rapporto positivo. Secondo Kukan, anche la Bosnia Erzegovina sarebbe un altro paese della regione che non si presenta all'appuntamento di domani con una situazione positiva. (segue) (Kop)