Kosovo-Bulgaria: presidente Thaci riceve premier Borisov, da Sofia sostegno a adesione Balcani nell'Ue (2)

- Anche i trasporti e le infrastrutture sono stati un tema centrale nel colloquio di Pristina tra Borisov e Thaci. Nella conferenza stampa congiunta, il premier bulgaro ha definito strategici i Corridoi paneuropei 8 e 10, cruciali anche per connettere Bulgaria e Kosovo. Thaci ha quindi insignito Borisov dell'Ordine per l'indipendenza, in occasione del decimo anniversario della dichiarazione d'indipendenza di Pristina. "Sappiamo che i bulgari ci daranno il benvenuto ovunque e sentiamo lo spirito bulgaro ovunque", ha osservato il presidente kosovaro. "Abbiamo convenuto sul fatto che i progetti per le connessioni infrastrutturali e digitali tra i sei paesi dei Balcani e l'Ue accelereranno lo sviluppo dei nostri paesi", ha detto Borisov,. (Kop)