Kosovo: fonti stampa, rapporto Ue chiede intensificazione dialogo con la Serbia

- Il Kosovo deve continuare e intensificare il suo impegno nel dialogo con la Serbia, con particolare riguardo all'attuazione dell'accordo sull'associazione delle municipalità a maggioranza serba. Questa l'indicazione contenuta nell'ultimo rapporto della Commissione europea sul Kosovo, che sarà pubblicato domani 17 aprile, secondo quanto affermato dal quotidiano "Koha". Il rapporto richiama i leader politici kosovari a rinnovare l'impegno in un dialogo costruttivo nell'Assemblea nazionale, principale forum del dibattito politico e interlocutore della Serbia. Nello stesso rapporto si fa un riferimento al ritardo nella creazioni di nuove istituzioni. Ritardi che vanno in parallelo alle riforme relative al processo di integrazione all'Unione europea. Il rapporto Ue, prosegue "Koha", sottolinea infatti come il nuovo governo e l'Assemblea debbano guardare alle riforme europee come una priorità ed alla costruzione di un consenso su punti strategici per il Kosovo. Infine, la recente ratifica dell'accordo sulla delimitazione del confine con il Montenegro, insieme all'aumento della lotta alla corruzione hanno ricevuto una valutazione positiva dalla Commissione europea. (segue) (Kop)