Kosovo: fonti stampa, entro fine aprile bozza di legge su creazione Esercito (2)

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha dichiarato nelle scorso settimane che la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non prevede la creazione di un Esercito del Kosovo. “La sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non porterà a una decisione sul cosiddetto esercito del Kosovo, perché non è previsto nella risoluzione 1244 o in nessun altro documento”, ha detto Dacic citato dalla stampa serba. Secondo il capo della diplomazia di Belgrado, la Serbia non accetterebbe mai una simile decisione e i deputati serbi del Kosovo voterebbero contro. La Serbia, ha aggiunto Dacic, intende risolvere i problemi prima di tutto per il proprio interesse, per questo propone una soluzione finale per il Kosovo. Nei giorni scorsi anche il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva dichiarato che nessun atto del diritto internazionale prevede la formazione di un esercito regolare in Kosovo. (segue) (Kop)