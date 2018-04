Serbia: vicepremier Stefanovic, Belgrado non introduce sanzioni verso Mosca

- La Serbia non introdurrà sanzioni nei confronti della Russia: lo ha ribadito il vicepremier e ministro dell'Interno serbo, Nebojsa Stefanovic, intervenendo dinanzi ai deputati del parlamento nazionale. "Grazie al presidente Aleksandar Vucic lo Stato non introduce sanzioni verso la Russia, perché lui ha la forza politica per poter prendere una tale decisione", ha detto Stefanovic secondo quanto riferisce la stampa locale. Stefanovic ha aggiunto che Belgrado non riconoscerà mai l'indipendenza del Kosovo. "Vi prego di non utilizzare cose del genere con l'intenzione di colpire il governo", ha aggiunto Stefanovic rispondendo così all'intervento del deputato del Partito radicale serbo (Srs) all'opposizione, Nikola Savic. Quest'ultimo aveva in precedenza dichiarato in aula che "non voglia il cielo che arriviamo ad una situazione in cui questo governo riconosca il Kosovo e introduca sanzioni alla Russia". (segue) (Seb)