Kosovo-Bulgaria: premier Borisov, "egoismo" nella regione può portare a gravi conseguenze (2)

- "Faccio molto affidamento su tutti i miei colleghi per continuare il dialogo tra Serbia e Kosovo. Per mostrare all'Ue che accetteremo paesi senza problemi, con leader che possono guidare i loro popoli in modo che non ci siano guerre", ha aggiunto Borisov che ha incontrato anche il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj nel corso della sua visita a Pristina. Al centro dei colloqui, le relazioni bilaterali e la necessità per rapporti di buon vicinato come prerequisito per la stabilità e la prosperità. "Credo che ogni paese dei Balcani occidentali devono essere in grado di risolvere problemi per prendere parte all'Unione europea", ha scritto il premier bulgaro sul proprio profilo Twitter. (Bus)