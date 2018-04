Speciale difesa: Kosovo, secondo fonti stampa entro fine aprile bozza di legge su creazione Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo intende presentare una bozza di legge sulla trasformazione delle Forze di sicurezza (Ksf) in un Esercito regolare entro la fine di aprile. Fonti citate dal quotidiano "Koha" aggiungono che il governo di Pristina intende presentare la bozza di legge secondo tali tempistiche nonostante gli inviti della comunità internazionale per procedere tramite modifiche costituzionali. Il viceministro per le Forze di sicurezza di Pristina, Burim Ramadani, ha spiegato che il governo punta a intensificare l'agenda per la creazione dell'Esercito ma anche la collaborazione con i partner internazionali. Il viceministro kosovaro non ha precisato se la prospettiva dell'adozione della bozza di legge senza i cambiamenti costituzionali richiesti sia un cambio di linea del governo dettato dall'abbandono della coalizione da parte della Lista serba. (Res)