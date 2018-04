I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Russia: ministro Esteri serbo, Belgrado non cambia posizione nei confronti di Mosca - La Serbia non intende modificare la propria posizione nei confronti della Russia: lo ha detto oggi il vicepremier e ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, in una conferenza stampa seguita all'incontro con il sottosegretario agli Esteri di San Marino, Nicola Renzi. Dacic ha precisato di aspettarsi che l'Unione europea prosegua anche in futuro nel richiedere alla Serbia di allineare la propria politica estera a quella di Bruxelles molto prima dell'adesione come stato membro. "E' colpa nostra perché li abbiamo abituati, perché già all'inizio abbiamo allineato oltre il 90 per cento dei nostri atti. La situazione era però all'epoca diversa, non c'era la crisi in Ucraina. Adesso la percentuale di allineamento è diminuita e per questo esercitano una continua pressione dicendo che dobbiamo unirci alle misure nei confronti della Federazione russa e altri stati", ha detto Dacic. La Serbia, ha aggiunto il ministro, non può trattare così gli amici e ciò non sarebbe neppure nell'interesse nazionale. "Non possiamo chiedere aiuto per il Kosovo e dall'altra parte unirci alle sanzioni. Non sarebbe onorevole né da punto di vista morale né da quello politico", ha concluso il ministro. (segue) (Res)