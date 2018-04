Nato-Turchia: Stoltenberg elogia "ruolo fondamentale" di Ankara nell'Alleanza (2)

- Stoltenberg ha poi dichiarato che la Turchia “contribuisce a costruire stabilità” in regioni fuori dal perimetro geografico della Nato. In particolare, Ankara gioca “un ruolo di guida in Afghanistan”, dispiegando “centinaia di militari” nella missione “Resolute Support” della Nato e operando per la formazione dell’esercito e delle forze di sicurezza afghani. Inoltre, la Turchia partecipa alla missione della Nato in Kosovo e alle attività di addestramento delle forze di sicurezza irachene. Ciò considerato, ha sottolineato Stoltenberg, la Turchia “fa molto per la nostra Alleanza, sebbene affronti serie minacce alla sua sicurezza”. A tal riguardo, il segretario generale della Nato ha affermato che “nessun altro alleato ha sofferto tanti attacchi terroristici quanto la Turchia”. Il paese è “l’alleato più esposto all’instabilità della regione”, ha detto Stoltenberg. (segue) (Tua)