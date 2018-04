Kosovo-Bulgaria: premier Borisov assicura Thaci e Haradinaj su presenza Pristina a vertice Ue di Sofia

- Le prospettive della regione balcanica nell'ottica dell’integrazione europea, la necessità di normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado, e la partecipazione del Kosovo al prossimo vertice Ue di maggio, dedicato al tema dei Balcani occidentali e in programma nella capitale bulgara. Questi i temi affrontati dal premier bulgaro Bojko Borisov durante la visita di oggi a Pristina, nel corso della quale ha incontrato il presidente e l'omologo kosovari, rispettivamente Hashim Tachi e Ramush Haradinaj. Un passaggio atteso in Kosovo, che si inscrive nel tour che il primo ministro di Sofia ha compiuto negli ultimi giorni nei Balcani, e in particolare soffermandosi sulle relazioni tra la Serbia e il Kosovo, ponendosi come "garante" e "ago della bilancia" su alcune questione regionali. (segue) (Kop)