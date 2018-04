Kosovo-Bulgaria: premier Borisov assicura Thaci e Haradinaj su presenza Pristina a vertice Ue di Sofia (2)

- Nell’ambito della presidenza di turno bulgara del Consiglio Ue, Borisov ha sottolineato la necessità di una generale “normalizzazione” della regione a favore dell’ingresso nell’Ue e di possibili nuovi investimenti infrastrutturali ed energetici. La chiave di volta, secondo Borisov, è “l’allineamento” dei paesi della regione ai criteri richiesti da Bruxelles per l’adesione all’Unione, presentando sempre di più i Balcani occidentali come un’area il più possibile meno conflittuale, e quindi più presentabile, per maggiori opportunità in termini infrastrutturali e di progetti di coesione territoriale che potrebbero essere finanziati dall’Ue. (segue) (Kop)