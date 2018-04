Kosovo-Bulgaria: premier Borisov assicura Thaci e Haradinaj su presenza Pristina a vertice Ue di Sofia (3)

- Miglioramenti che devono partire dalle relazioni tra Belgrado e Pristina, condizione richiesta sempre da Bruxelles per la completa liberalizzazione dei visti in Ue ai cittadini kosovari, sino a raggiungere un equilibrio, seppure delicato, ma globale, nei Balcani occidentali in vista anche del prossimo vertice Ue in programma il 17 maggio a Sofia e dedicato proprio ai paesi aspiranti all'ingresso in Ue. In questo senso la presenza del Kosovo all’incontro dei capi di governo e di Stato è stata al centro dei colloqui di Borisov con la controparte kosovara e con lo stesso capo di Stato di Pristina. L'Unione europea rischia di presentarsi divisa all’appuntamento di maggio, dato che i cinque paesi dell'Ue che non riconoscono il Kosovo (Cipro, Grecia, Slovacchia, Romania, Spagna) hanno reso noto nei giorni scorsi che non intendono prenderne parte a causa della presenza dei rappresentanti kosovari (probabile la presenza del primo ministro Haradinaj). (segue) (Kop)