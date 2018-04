Kosovo-Bulgaria: premier Borisov assicura Thaci e Haradinaj su presenza Pristina a vertice Ue di Sofia (6)

- Nel corso dell’incontro con l’omologo kosovaro, il premier di Sofia ha sottolineato di fare affidamento sui “colleghi” della regione per il positivo prosieguo del dialogo tra Serbia e Kosovo ma ha anche aperto al tema della cooperazione economica e del comune percorso nell'Unione europea, tra Sofia e Pristina. Haradinaj ha richiesto il sostegno della Bulgaria nel percorso di integrazione del Kosovo nelle istituzioni euro-atlantiche. "Il Kosovo ha bisogno dei suoi amici per ottenere la liberalizzazione dei visti e l'adesione all'Ue, così dalla Bulgaria ci aspettiamo il sostegno in questo senso”, ha dichiarato il premier kosovaro, a cui Borisov ha ribadito la volontà nello sviluppare la cooperazione economica e politica con il Kosovo, anche in funzione di possibili investimenti bulgari nel paese. Borisov ha infine inviato l'omologo kosovaro a ricambiare la visita in Bulgaria nel prossimo futuro. (Kop)