Kosovo-Bulgaria: premier Borisov, "egoismo" nella regione può portare a gravi conseguenze

- L'egoismo può portare a gravi conseguenze per tutti i paesi della regione. Lo ha dichiarato il primo ministro bulgaro Bojko Borissov al termine dell'incontro odierno con il presidente del Kosovo Hashim Thaci a Pristina. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Focus Agency". Borisov è in visita di un giorno a Pristina su invito di Thaci. Le infrastrutture e la connettività digitale della regione sono stati gli argomenti principali discussi nel corso dell'incontro. Borisov ha sottolineato che i progetti infrastrutturali sono la "porta di accesso" del Kosovo all'Unione europea, sottolineando l'importanza dei corridoi paneuropei 8 e 10. Inoltre il premier bulgaro ha anche elogiato il Kosovo per i progressi compiuti negli ultimi 10 anni, osservando che il paese è sulla buona strada verso l'integrazione europea. (segue) (Bus)