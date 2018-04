Governo: Toti (FI), Pd puerile per togliersi dall'impiccio

- Il governatore della Liguria Giovanni Toti critica la posizione del Partito democratico che ha rifiutato qualsiasi dialogo con le altre forze politiche. "Il Pd che dice 'abbiamo perso, quindi stiamo sull'Aventino, sulla collinetta a vedere cosa succede ai nostri piedi', è un'idea un po' puerile per togliersi dall'impiccio – afferma a Tgcom24 l'ex consigliere politico di Berlusconi. Con una legge elettorale proporzionale tutti i partiti sono chiamati a esprimere il loro punto di vista". L'esponente di Forza Italia poi boccia un governo tecnico o del presidente: "Sono soluzioni di basso livello come un governo tecnico che va in Parlamento a cercare i voti e che certamente non è in grado di dare le risposte che servono. Si può pensare a un governo del presidente Mattarella ma lui mi sembra un uomo molto prudente e quindi sarebbe l'ultimaratio".(Rin)