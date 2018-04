Governo: Toti (FI), veto su Berlusconi irricevibile anche per Salvini e Meloni

- Il veto del Movimento cinque stelle su Berlusconi è irricevibile anche per Salvini e Meloni. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti, intervistato a Tgcom24. "non facciamo decidere gli altri in casa nostra - ha affermato l'esponente di Forza Italia - Il veto è irricevibile per noi e anche per Salvini e Meloni. Io il centrodestra l'ho trovato compatto, ho visto Berlusconi ieri sera e ho parlato con Salvini e Meloni, c'è la consapevolezza che il centrodestra è una entità unica", ha rivelato Toti. (Rin)