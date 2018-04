Kosovo: fonti stampa, entro fine aprile bozza di legge su creazione Esercito (3)

- In una conferenza stampa congiunta tenuta a Belgrado, Vucic ha invitato "le persone nell'Ue, negli Usa, tutti (...) a mostrarmi un solo documento sulla base del quale vengono formate delle forze armate in Kosovo" e che trovi sostegno nel diritto internazionale. "Non esiste e non lo può inventare nessuno, né all'interno degli Stati Uniti, né nell'Unione europea. In linea con l'accordo tecnico-militare di Kumanovo, non possono esistere alcune forze armate in Kosovo, solo la Kfor (missione Nato in Kosovo) può esistere", ha detto Vucic in riferimento all'accordo firmato dallo stato maggiore della Repubblica federale di Jugoslavia e la Nato il 9 giugno 1999. Riguardo alla Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite, ha aggiunto Vucic, "anch'essa non prevede delle forze armate della componente albanese" (Kop)