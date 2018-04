Ucraina-Ungheria: ministro Istruzione Kiev preoccupato per rifiuto dialogo comunità magiara in Transcarpazia

- Il ministro dell'Istruzione e della scienza dell'Ucraina Liliia Hrynevych è preoccupato per la conclusione delle consultazioni con la comunità ungherese della Transcarpazia in merito alla riforma del sistema scolastico proposta da Kiev. Per questo, come riferisce il sito "Kiyvpost.com", il ministro ha chiesto all'ambasciatore ungherese in Ucraina Erno Keskeny di contribuire a gestire questo processo. "Siamo molto preoccupati che la comunità ungherese abbia interrotto qualsiasi consultazione con il governo", ha detto Hrynevych, ricordando che 48 deputati, principalmente appartenenti all'opposizione, si sono rivolti alla Corte costituzionale sul tema della riforma. A sua volta, l'ambasciatore ha dichiarato di sostenere le azioni della comunità ungherese. Il ministro ucraino ha espresso la speranza di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, spiegando che le autorità di Kiev sono pronte ad attuare tutte le raccomandazioni della Commissione europea per la democrazia su questo tema.(Res)